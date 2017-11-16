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Ekonomi

Aytemiz'de  kampanya 'tam gaz'

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN sektöründe en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, yaptığı reklam filminin büyük ilgi görmesinin ardından, ikinci kez 'gaz' kampanyası  başlattı

16 Kasım 2017 13:56

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN sektöründe en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, yaptığı reklam filminin büyük ilgi görmesinin ardından, ikinci kez \'gaz\' kampanyası  başlattı. Kampanya  16 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.

2017 itibariyle ülke genelinde 530 istasyon sayısına ulaşan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürmekte. Aytemiz, \'Aytemiz Kart \' kullanıcılarına özel bu yıl içerisindeki ikinci kez \'Aytemiz Gaz\' kampanyası başlattı. \'Aytemiz Gaz\' ve \'Aytemiz Kart\' anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı günlerde, tek seferde 3 defa 45 TL ve üzeri \'Aytemiz Gaz\' alımı yapan, Aytemiz Kart kullanıcıları, 10 TL değerinde yakıt puan kazanma fırsatını yakalıyor. Kampanya 16 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAF)

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