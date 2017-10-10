Aytemiz ve İş Bankası’ndan tarıma tam destek

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Aytemiz ve İş Bankası, \"İmece Kart\" sahibi çiftçiler için yeni bir kampanya başlattı. Çiftçinin dostu Aytemiz ve İş Bankası\'nın yeni kampanyasına katılan İmece Kart sahibi çiftçiler, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından \"7 ay faizsiz dönem\"li akaryakıt alışverişi yapabilecekler.

Tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot (akaryakıt), yem, tarımsal ekipman vb. harcamaların finansmanı amacıyla, üreticilere tahsis edilen tarımsal kredinin kullanımını sağlayan ve Bankamatik kartı olarak da kullanılabilen İmece Kart’a sahip olanlar, 02 – 31 Ekim tarihleri arasında anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları akaryakıt alışverişlerini 7 ay faizsiz dönemli olarak yapabilecek.

Faizsiz alım avantajından faydalanmak isteyen İş Bankası İmece Kart sahibi çiftçilerin, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından İş Bankası İmece Kartları ile akaryakıt almaları yeterli olacak.

Kampanya koşulları hakkında ayrıntılı bilgi İş Bankası şubelerinden alınabilir.

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