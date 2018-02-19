Aytemiz, Motobike Istanbul 2018'in ana sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA) - Aytemiz bu yıl 10’uncu kez kapılarını açacak olan Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike Istanbul 2018’in ana sponsoru olduğunu açıkladı. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye’de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Motorcu Dostu İstasyon konseptini hayata geçiren Aytemiz, bu yıl da motosiklet kullanıcılarına olan desteğini göstermek için fuarın ana sponsoru olduğunu duyurdu. 22 Şubat tarihinden itibaren motosiklet meraklılarını ağırlayacak olan fuar, 25 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Fuar boyunca, ziyaretçilerin kasklarını ve montlarını emanet edeceği dolapları da ücretsiz olarak kullanıma sunacak olan Aytemiz’in standını ziyaret edenleri de küçük sürprizler bekliyor. Fuar boyunca Aytemiz standını ziyaret eden motosiklet kullanıcıları, araçlarından inmeden ödeme yapmalarını sağlayan ‘Motordan Öde’ özelliğine sahip \'Aytemiz Kart’ları da buradan temin edebilecekler. Aytemiz fuar boyunca ilk bin kişiye vereceği bu kartlarda motosiklet kullanıcılarına yapacakları yakıt alımlarında kullanabileceği 10 TL tutarında hediye puan da sunacak.

Türkiye’de motosikletlileri bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye’de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

\"\'MOTORCU DOSTU İSTASYON’ KONSEPTİ MOTOSİKLET CAMİASINDA BÜYÜK SES GETİRDİ\"

Motosikletlerin en çağdaş ve çevreci ulaşım araçlarından biri olduğunu ve bu nedenle çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmasının Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çeken Eke, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz \'Motorcu Dostu İstasyon’ konsepti, hem kendi sektörümüzde hem de motosiklet camiasında büyük ses getirdi. Biz Aytemiz olarak tüm müşterilerimizi dinliyor, onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ürün ve hizmeti hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların da taleplerini dinleyerek bu projeyi hayata geçirdik. 25 istasyonla başladığımız ve hali hazırda 100 istasyona ulaştığımız projede hedefimiz 150 istasyona ulaşmak. Bu projede amacımız motosikletliler için bir farkındalık yaratmaktı. Çok kısa sürede hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2018’in ana sponsorluğunu üstlenerek motorcu dostlarımız ile yeniden bir araya gelecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

\"MOTOSİKLET KULLANICILARI İÇİN BİR KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DAHA HAYATA GEÇİRECEĞİZ\"

Yılın ikinci yarısında ise tüm motosiklet kullanıcılarını önceleyecek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini söyleyen Eke, “Motosiklet kullanıcılarına, istasyonlarımız dışında da fayda sağlamak amacıyla “Motorcu dostu istasyon” projemize paralel olarak sabit ve gezici eğitim programı üzerine kurulacak yeni sosyal sorumluluk projemizi de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu projemizi ilgili tüm paydaşların desteği ile büyütmeyi hedefliyoruz. Toplum bilinçlendirilmesinde en büyük güçlerden biri olan medyada da bu konu özelinde alanlar ayrılarak Türkiye çapında farkındalık yaratılması da öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

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