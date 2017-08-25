Aytemiz, Alanyaspor'un 2017-2018 sezonunda yeniden isim sponsoru oldu

ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig ekibi Alanyaspor, geçen sezon da isim sponsoru olan Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ile yeniden anlaştı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor\'un 2017-2018 sezonu isim sponsorluğu konusunda Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ ile anlaşma yaptığı kaydedildi. Takımın sezon sonuna kadar \'Aytemiz Alanyaspor\' ismiyle müsabakalara katılacağı belirtilen açıklamada, \"Geçen yıl Aytemiz ile yapılan iş birliği bu yıl da devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu da 23 Ağustos tarihinde isim sponsorluğu anlaşmamızı onaylayarak lige katılım ismimizi değiştirdi. Geniş bayi ve istasyon ağı sayesinde akaryakıt sektöründe tüketicisine en yakın markalardan biri olan Aytemiz, 2\'nci yılına giren bu işbirliğiyle kulübümüze ve spora destek olmaya devam ediyor\" ifadelerine yer verildi.

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