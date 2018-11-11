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Spor

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Koray Şener'i unutmadı

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden sarı lacivertli tara

11 Kasım 2018 21:49

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor\'da futbolcular, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener\'i unutmadı.
Maç başlamadan önce tüm Alanyasporlu futbolcular ellerindeki karanfiller ile Koray Şener\'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü\'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı.
Sarı lacivertli taraftarlar da Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.

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