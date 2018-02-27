Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi 

Engin ANAK / ALANYA (Antalya),(DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor\'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu. Bakkal, düzenlenen törenle yeni takımıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor\'da Hikmet Karaman\'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleşen imza töreninde Mesut Bakkal, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Mesut Bakkal katıldı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, \"Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligde daha 11 maç var. İnşallah hedeflediğimiz noktada hep beraber bitirmek umuduyla hocamıza hoş geldin diyorum\" dedi.

\"İYİ ŞEYLERİN OLACAĞINA İNANDIĞIM İÇİN BURADAYIM\"

Mesut Bakkal da \"Beni tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Alanya çok güzel ve kaliteli bir takım olduğu için buradayım. En önemlisi de hücumda inanılmaz derecede üretken bir takım ve bu bize pozitif olarak dönecektir. Biraz ufak tefek oynayışlar yaparak eski gücümüze geleceğimize inancımı paylaşmak istiyorum. Bundan önceki hocama da teşekkür ediyorum bizimle her şeyi paylaştı. İyi şeylerin olacağına inandığım için buradayım. Pozitif bir ortam var. Belki çok kısa süreli ama zor geçeceği fakat iyi olacağı umuduyla herkes için hayırlı olsun\" diye konuştu.

\"COŞKULU TARAFTAR VAR\"

Gazetecilerin taraftara ilk mesajını sordukları Mesut Bakla, şu yanıtı verdi: \"Çok coşkulu taraftar, onlarsız olmaz. Burada yapacağım şey takımı idare etmek, o coşkuya ihtiyacımız var. Zaten hücumcu bir takım var. Onlarla daha fazla coşkulu olacağımıza inanıyorum. Aynı destek devam etmeli, gelmeyenlerin de gelmesini bekliyoruz.\"

En son Gençlerbirliği\'nde görev yapan Mesut Bakkal, daha önce düşme potasındaki 7 ekibi ateş hattından uzaklaştırdı. Mesut Bakkal, Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Karabükspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Denizlispor\'u düşme potasından kurtararark, ligde tutmayı başardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden detay

- Hasan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Mesut Bakkal\'ın konuşması

- Törenden görüntüler

(FOTOĞRAFLI)