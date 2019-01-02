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Spor

Aytemiz Alanyaspor'da kamp başladı

ANTALYA, (DHA)  Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi

02 Ocak 2019 22:44

ANTALYA, (DHA) 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.
Devre arası hazırlıklarına 30 Aralık\'ta kulüp tesislerinde başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün ilçedeki bir otelde kampa girdi. Alanyaspor, kamptaki ilk çalışmasını saat 16.00\'da otelin futbol sahasında gerçekleştirdi.
Yardımcı antrenör Murat Şahin ve diğer yardımcı antrenörler gözetiminde, yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Aytemiz Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın çift idman yaparak sürdürecek.

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