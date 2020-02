Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe mesaisi

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Göztepe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu takımın 2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını ve Göztepe maçının final niteliğinde olduğunu söyledi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. İdmanın son kısmında ise futbolcular taktik çalıştı.

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın ligde bulunduğu konumun kendilerine yakışmadığını söyledi. Takımın iyi futbol oynamasına rağmen sonuca yansıtamadıklarını belirten Hasan Çavuşoğlu, \"Son iki maçta üst üste galibiyetler aldık ama ondan önceki maçlarda da rahat alabileceğimiz maçlar vardı. Konyaspor maçı, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 3-1 öne geçme şansımız vardı. Trabzon maçında 1-0 önde iken net kaçan fırsatlarımız vardı. Bir kısmetsizlik vardı ve sonuca gidemedik. Özellikle Konya önünde inanılmaz pozisyonlar vardı. Stoper oyuncumuz Welinton bile yüzde yüz 5 pozisyona girdi ama gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık\" dedi.

Ligin 24 ve 25\'inci haftalarında aldıkları iki galibiyetin kendileri için önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Göztepe maçının hepsinden çok daha önemli hale geldiğini söyledi. Ligde her takım her takımı yenebilecek güçte olduğuna işaret eden Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: \"Göztepe maçı final maçı niteliğinde. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi sonuçlar aldık. Son haftalarda takımlarına çok önemli destek verdiler ve böyle de devam etmeliler. Bu bizi memnun ediyor. Ama bu hafta aynı birlik beraberliği stadı daha çok doldurarak herkesi maça davet ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada görmek istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve anlamlı destek önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan aynı şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımına sahip çıkmak hepimizin boynun borcu.\"

Ligde mücadelenin arttığına işaret eden Çavuşoğlu, \"Artık ligde kolay maç yok. Yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım. Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Birçok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz\" dedi.

