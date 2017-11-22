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Spor

Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

ANTALYA, (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

22 Kasım 2017 17:15

ANTALYA, (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde, teknik direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ve Junior Fernandes katılmadı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Taha Yalçıner ve geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan Emre Akbaba ise takımdan ayrı koşu düz yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma çalışması ve dar alanda maçla sona erdi.
Turuncu yeşilli takım hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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