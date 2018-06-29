Aytemiz Alanyaspor'da 4 imza birden

Engin ANAK/ALANYA, (Antalya), (DHA)

Aytemiz Alanyaspor, Angolalı sağ kanat oyuncusu Djalma Campos ve Brezilyalı sağ bek Wanderson Sousa Carneiro (Baiano) ile 2\'şer yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcular Ufuk Ceylan ve Taha Yalçıner ile de sözleşme yenilendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yunanistan\'ın Paok takımından transfer edilen Djalma Campos ve İspanya\'nın Rayo Vallecano takımında forma giyen Wanderson Sousa Carneiro (Baiano), kendilerini turuncu yeşilli yapan imzaları Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törenle attı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, her iki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yaptıklarını söyledi. Taraftarların transferi merak ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Djalma basında çok yer aldı ancak Baiano onlar için sürpriz oldu. Bugün itibarıyla dış transferimiz 4\'e çıktı. Forvet bölgesinde eksiğimiz var. Önümüzdeki günlerde 2 transfer daha yapacağız. Djalma konusunda geçen sezon devre arasından itibaren bir ısrarımız vardı. PAOK kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için bonservis sorunu vardı. Ancak PAOK başkanı ve Bakan bey (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) yakın arkadaşlar. Bonservis sorunu da Bakan bey tarafından çözüldü. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun\" dedi.

Yeni transfer Campos, “Bu transferde gösterdikleri emekten dolayı başkan ve yönetim kuruluna minnettarım. Türkiye\'ye yeniden döndüğüm için ve takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Kişisel hedeflerim var. bunun için öncelikle takım olarak hedeflerimize ulaşmalıyız. Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

Wanderson Sousa Carneiro da Alanya\'ya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, “Futbolcular olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın hedefine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

İÇ TRANSFER

Yönetim kurulu, mukaveleleri sona eren futbolculardan Taha Yalçıner ve Ufuk Ceylan ile de 2\'şer yıllık sözleşme yeniledi. Bu oyuncular için düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, “Ufuk ve Taha kardeşimizin sözleşmelerini uzattık. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Taha Yalçıner, “Son 2 sezondur Alanyaspor’dayım. Burada mutluyum. Şimdi hedeflerimizi biraz daha yükseltmek istiyoruz. Bunun için uğraşacağız. İnsan mutlu olduğu yerde daha da başarılı olur. İnşallah hayırlı bir sezon olur” diye konuştu.

Ufuk Ceylan ise şöyle konuştu: “Öncelikle başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl Alanyaspor camiasına katıldım. Burada güzel bir aile ortamı olduğunu gördüm. Sağ olsunlar benimle yola devam etmek istediler. Umarım her iki taraf içinde hayırlısı olur.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hasan Çavuşoğlu konuşması

- Campos konuşması

- Baiano konuşması

- Taha konuşması

- Ufuk konuşması

(FOTOĞRAFLI)