Aytemiz Alanyaspor–Atiker Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, çok pozisyon ürettiklerini fakat gol bulamadıklarını söyledi. Karaman, “30 üzerinde şut çekmiş, 60\'ın üzerinde orta yapmışız ama golü bulamamışız. Burada gol vuruşlarında becerikli olmak, rakip takımın kalecisinin iyi oynaması. İlk 45 dakikaya gelince, çok iyi başladık. Hem taraftarın desteği hem de takımın coşkulu oyunu, mağlup duruma düşmeden önce net 2- 3 pozisyon bulduk. Mağlup duruma düştük, 1- 1\'i yakaladık, çok iyi bir atakta kaybettiğimiz topta golü yedik. 2- 1 mağlup duruma düştük. İlk devrenin son dakikasındaki penaltıyla 2- 2 yapıp içeri girseydik belki daha farklı şeyler olurdu” dedi.

“TÜRKİYE\'YE ÇOK GÜZEL BİR FUTBOL İZLETTİRDİK”

İlk yarının sonunda yakaladıkları penaltıyı gole çeviremediklerini hatırlatan Karaman, “Penaltıyı da kullanamadık, demoralize bir şekilde devre arasına girdik. Buna rağmen takım, dik durup tempolu ve coşkulu oyununu sürdürdü. İstediğimiz golü bulamadık. Burada camia olarak bu durumlarda nasıl ayakta kalacağımız önemli. Oyuncularım adına, takımım adına bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bence Türkiye\'ye çok güzel bir futbol izlettirdik. Bu tür, böyle 10 maç oynayıp ya 1 ya 2 kaybedersiniz. Diğer maçların hepsini kazanırsınız. Yeter ki bu oyunu diğer maçlarda da yayalım” diye konuştu.

ATİKER KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ÖZDİLEK: \"SERKAN BUGÜN GERÇEKTEN BU PUANIN ALMASINDA ETKİLİ OLDU\"

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Özdilek, \"Maçı kazandığımız için mutluyuz. Her iki takım için de önemli bir müsabaka. Bence 3 puanın çok ötesindeydi. Maç çok enteresan; Biz 2.5 gün önce bir kupa maçı oynayarak buraya geldik. İkinci yarı itibariyle zorlu bir fikstürden geliyoruz ama her maçta da saha içi mücadelesiyle rakiplere karşı koymaya çalışıyoruz. Alanya zor bir deplasman. Özellikle Hikmet hoca ile özellikle kendi evinde daha ofansif oynayan bir kimliği var. Onun için hocayı ve ekibini kutluyorum. Çok kötü başladık ama akabinde golü bulduk. Bu bizi rahatlatacak derken çok çabuk golü yedik. 1- 1\'den sonra oyun dengelendi. Peşinde kontrataktan goller, pozisyonlar bulabileceğimizi maç öncesi konuşmuştuk ve bununla da saha içinde karşılaştık. 2- 1\'i yakaladık. Tam devreyi bu skorla kapatırken penaltı oldu. Serkan müthiş bir kurtarış yaptı. İkinci yarıda baskı yiyeceğimizi tahmin ettik. Tabi bir de 10 kişiyle 35 dakika oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstatistik olarak Alanyaspor bizi sürklase etmiş olabilir ama Serkan bugün gerçekten bu puanın almasında etkili oldu. Biz de kendi evimizde birçok mücadelede rakiplerinin çok üzerinde istatistiklerle çıktık ama sonuçla bağdaşlaştıramamıştık ama bugün belki oyunsal anlamda beklentilerimizin altında kalmasına rağmen kazanmayı bildik. Bu maç bizim önümüzü net görme anlamında kıymetliydi. Ben her iki takım oyuncularını da futbol adına gösterdikleri doğru mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz sadece bir maç kazandık, önümüzde 4 gün sonra bir Beşiktaş maçı var ona yoğunlaşacağız\" dedi.

