Aytemiz Alanyaspor'a bu sezon da destek verecek

İSTANBUL, (DHA) AKARYAKIT sektöründe hizmet veren Aytemiz, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in en yeni temsilcilerinden biri olan Alanyaspor’a verdiği isim sponsorluğu desteğine, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nda da devam edecek. İkinci yılına giren iş birliği kapsamında,Süper Lig temsilcisi sezon sonuna kadar tüm mecralarda ‘Aytemiz Alanyaspor’ ismini kullanacak.

PTT 1. Lig 2015-2016 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Süper Toto Süper Lig’e çıkmayı başaran Alanyaspor, 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından bu yıl da Aytemiz’in desteğini alacak. İmzalanan iş birliği ile takımın adı 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu boyunca da ‘Aytemiz Alanyaspor’ olarak anılacak.

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