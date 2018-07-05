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Spor

Aytemiz Alanyaspor testten geçti

ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

05 Temmuz 2018 17:56

ALANYA (Antalya), (DHA) -

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular laktat testinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum\'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla bu sabah laktat testinden geçirildi. Pamukkale Üniversitesi\'nden gelen görevliler tarafından futbolcuların genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'nde yapılan test, 4 grup halinde gerçekleştirildi.
Teknik heyet ve sağlık ekibi eşliğinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. Aytemiz Alanyaspor kamp çalışmalarına saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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