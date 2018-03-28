Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bakkal: "Futbolda favori olmaz"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Beşiktaş\'a konuk olacak Aytemiz Alanyaspor\'da teknik direktör Mesut Bakkal, \"Favori Beşiktaş ama futbolda favori de olmaz. Gerekeni sahada yaptığınızda neler olacağını göreceğiniz bir maç olacak\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'de cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Remy Riou ile Birol katılmazken, milli takım kampında bulunan Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas idmanda yer almadı. Ayrıca hafif sakatlığı bulunan Berkan Emir, Mamadou Fofana ve Ufuk Ceylan ise takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular ardından istasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise turuncu yeşilli ekip taktik çalışma yaptı.

\"NORMAL BİR MAÇ DEĞİL\"

Beşiktaş maçı hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takıma geldiği andan itibaren alınan ilk üç maçın çok önemli olduğunu söyledi. Rakip Beşiktaş\'ı değerlendiren Bakkal, \"Beşiktaş özellikle iki sezondur hem Türkiye hem de Avrupa liginde çok güçlü bir ekip. Güçlü bir rakibe karşı oynamaya gidiyoruz ama moralli gidiyoruz. Biz de 3 hafta kaybetmeyen, 6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerini iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum. Sakat yok, tam kadro hazırlanıyoruz. Milli maça giden oyuncularımızı bekliyoruz. Onlar gelecekler ve bir iki gün onlarla biraz daha çalışıp Beşiktaş maçına çıkacağız\" ifadelerini kullandı.

\"FUTBOLDA FAVORİ OLMAZ\"

Takımının puana ihtiyacı olduğunu belirten Bakkal, \"Bizim için her puana ihtiyacımız var. Biz de 3 haftalık geçmişimize yakışır mücadeleyle iyi bir oyun oynayacağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Favori Beşiktaş ama futbolda favori de olmaz. Gerekeni sahada yaptığınızda neler olacağını göreceğiniz bir maç olacak. Özellikle milli maç arasında milli takım forması şansı bulamayanların performansı beni mutlu etti. Hepsinin oynayacakmış gibi hazır olması bizim için avantaj. Futbolcularıma da söyledim bu takımda herkesin sırası gelecek ve oynayacak. Öyle haftalara giriyoruz. Kart cezaları, sakatlıklar olacak ve hepsinin hazır olması gerektiğini bildirdim. Camia ve takım olarak maça hazırız ve inşallah iyi bir maç oynarız, puanla döneriz\" diye konuştu.

\"YAKIŞTIRAMADIM\"

Bir gazetecinin 3 büyükler olarak tabir edilen takımlardan Aytemiz Alanyaspor\'un galibiyet almadığını hatırlatması üzerine Bakkal, 3 büyüklere karşı bu kadronun galip gelememesini takımına yakıştıramadığını, kadrosunun galip gelebilecek, puan alacak güçte olduğunu söyleyerek, \"İnşallah bu benimle olur\" temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntüler

- Mesut Bakkal\'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)

