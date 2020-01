Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından iki teknik adam karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik direktörü Safet Susic, yaşadıkları puan kaybından dolayı üzgün olduklarını, erken bir oyuncu değişikliğinin tüm planlarını alt üst ettiğini söyledi. Maçtan önce futbolcularına Kardemir Karabükspor\'un zorlu bir takım olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Safet Susic, “Rakibimiz organize olan ve disiplinli oynayan bir takımdı. Maçın zor olacağını söylemiştim, keza maç zor geçti. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı. Hedefimiz maçtan 3 puanla ayrılmaktı. Ama maçın gidişatı bunu değiştirdi. Sonuç olarak elimizde bir puan var. İlk yarıda istediğimiz mücadeleyi sergileyemedik ve birçok topu kaybettik. İkinci yarıda daha iyi bir takım vardı. Daha fazla top ve ikilli mücadele kazanan bir takım vardı. Erken bir oyuncu değişikliği bütün planlarımızı alt üst etti\" dedi.

\'EL DEĞİŞTİRMEMESİ İÇİN\'

Bir gazetecinin kaleci Haydar Yılmaz\'ın takım kaptanlığından alınarak kaptanlık bandının neden Emre Akbaba\'ya verdiği sorusuna yanıt veren Susic, “Bildiğiniz üzere Emre ilk 11\'in değişmez oyuncularından birisi. Kalede kıyasıya bir mücadele var. Geçtiğimiz maçlarda bir Haydar bir Remy oynadı. Biz de sürekli bunun el değiştirmemesini istediğimiz için böyle bir karar verdik\" dedi.

OFANSİF OYUNCU İHTİYACI

Transfer yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Susic, Şu an ki takımın geçen seneyi biraz arattığını, bu yüzden takviyeye ihtiyaç olduğunu, kendisinin 2 veya 3 oyuncu alınmasını talep ettiğini, durumun yönetimsel karar olduğunu söyledi. Safet Susic, 1-2 ofansif oyuncuya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR CEPHESİ

Deplasmanda aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını anlatan Kardemir Karabükspor teknik adamı Erhan Sözeri ise şöyle konuştu:

\"Rakibimiz 2 maç puansız olduğu için, çok çetin bir rakip olacağını biliyorduk. O rakibe karşı iyi reaksiyon vermemiz lazımdı ve saha içinde bunu da verdik. Maçtan önce de analizlerimizi yaptık. Bu konuda önde baskıyı zaman zaman iyi yaptık, oyunu forse ettik ve öne de geçtik. Rakibimize özellikle ilk yarıda pozisyon vermedik. Öne geçtikten sonra ikinci yarıda maçı koparacak çok pozisyonlar bulduk. 2-0 yapsak… maçın kırılma anları vardı. Maalesef bunu yapamayınca rakibimizin direnci arttı. Dolayısıyla bir iki tane toplardan ve karambollardan pozisyon verdik. Nihayetinde son dakika uzatmalarda golü yedik. Üzgünüz, 3 puan almamız gereken bir maç gibi gözüktü. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalıydı.Tabii maçtan önce 1 puan kötü değildi ama şu oyun, mücadeleden sonra 3 puan almamız gerekirdi diye düşünüyorum. Bu anlamda buruk bir sevinç var. Yine de Alanya gibi zor bir deplasmandan 1 puanla döndüğümüz için oyuncularımı yürekten kutluyorum.\"

MAÇIN HAKEMLERİ

Oyuncularının sahada her şeylerini verdiğini kaydeden Sözeri, \"Saha içinde başı yarılan oldu, sakatlanan oldu. Bütün koşu kalitelerini, standartlarını bugün gösterdiler ama geçen haftaki hastalığımız, Başakşehir\'de de çok gol kaçırdık, bu maçta da kaçırdık. Bunu çalışmamız gerekiyor, çalışıyoruz da zaten. Dolayısıyla 1 puanı kazanç olarak hanemize yazacağız. Alanyaspor\'a bundan sonra başarılar diliyorum. Maçın hakemlerini özellikle kutluyorum. Gerçekten bugün hiçbir şeyden etkilenmeden çok objektif bir maç yönettiler, belki bir iki hataları olmuştur. Onlar da çok doğal. Bana göre her iki taraf için de çok objektif düdükler çaldı. Alanyaspor kazanmak adına her şeyi yaptı, ama bizim takımımız iyi reaksiyon verdi. Penaltı pozisyonları ise bize uzak noktalarda oldu. Daha sonra izleyeceğiz\" dedi.