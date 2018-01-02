T24 LogoT24 Logo
Spor

Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı

02 Ocak 2018 14:19

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı.
Aytemiz Alanyaspor Safet Susic\'ten boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli hoca Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Hikmet Karaman\'ın sosyal medyadan tebrikleri kabul ederek, Aytemiz Alanyaspor\'un resmi internet sayfasının paylaşımlarını da kendi duvarında paylaştığı görüldü.
Yurt dışında olan Hikmet Karaman\'ın yardımcılarının kulüp tesislerini gezdiği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yönetim toplantısı ve Karaman\'ın yurt dışından gelmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHA SÜPER LigAytemiz AlanyasporHikmet KaramanAytemiz Alanyaspor Safet SusicResmiYurtKaramanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24