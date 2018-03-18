Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), İsmail Şencan (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Sackey (xxx), Efecan Karaca (xxx), Mbilla (xx)(Dk.67 Cenk Ahmet xx), Villafanez (xx)(Dk.60 Dougles xxx), N\'Sakala (xxx), Welinton (xxx), Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxx), Taha (xxx)(Dk.79 Fofana xxx), Lamine Gassama (xxx)

GÖZTEPE: Beto(xxx)- Traore (xxx), Leo Schwechlen (xxx), Rotman (xx)(Dk.80 Kerem), Castro (xxx), Demba Ba (xxx), Tanju (xxx), Halil (xx)(Dk.70 Tayfur Bingöl xxx), Wallace Reis (xxx), Sabri Sarıoğlu (xxx)(Dk.61 Oscar Scarione xxx), Gouffran (xxx)

GOLLER: Dk.75 Douglas (Aytemiz Alanyaspor), Dk.81 Demba Ba (Göztepe)

SARI KARTLAR: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)- Sabri Sarıoğlu, Castro, Tanju, Tayfur (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

3\'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes, orta sahada kazandığı topla hızlı çıktı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Villafanez, rakip oyuncuların müdehalesiyle yerde kaldı. Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem Özgür Yankaya devam kararı verdi.

8\'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor adına sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafenez, topu arka direğe yükseltti. Welinton kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu ancak kaleci Beto topu kornere tokatladı.

35\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Sackey, iki Göztepe oyuncusunu geçerek hızla kaleye doğru kat etti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Sackey sert vurdu. Topu kaleci Beto zorlukla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonlandı.

52\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes\'in ortasında ters kanattaki N\'Sakala topa hakim oldu. Hızla içeri giren N\'Sakala\'nın ortasını ise kale önünde Göztepe savunması kornere çeldi.

72\'nci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topu rakip sahaya kadar hızla süren Efecan\'ın ara pasıyla sağ çizgi üzerinde topu alan Cenk Ahmet korner çizgisine kadar sokularak ortaladı. Arka direğe doğru giden topa yükselen topa Douglas\'ın kafa vuruşu üst direkten sekerek auta gitti.

75\'inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes\'in kısa pasında topu alan Cenk Ahmet\'in ortasında kale önünde yükselen Douglas\'ın kafa vuruşu kaleci Beto\'nun sağından fileleri havalandırdı: 1-0.

81\'inci dakikada sağdan gelişen Göztepe atağında Scarione\'nin ara pasında topla buluşan Tayfur, topu iki Alanyaspor oyuncusunun arasından Demba Ba\'ya gönderdi. Kale önünde topla buluşan Demba Ba\'nın plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

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