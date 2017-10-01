Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 4-1

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Alparslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy, Efecan Karaca (Dk.81 Fofana), Maniatis (Dk.71 Sackey), Mbilla, Emre Akbaba, N\'Sakala, Welinton, Tzavellas, Junior Fernandes (Dk.78 Emre Nefiz), Taha, Vagner Love

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Uğur (Dk 82.Halil), Palitsevich, Skekic, Luccas, Kamal Issah (Dk.54 Vedat Muriç), Serdar, Tokelo Rantie, Skuletic (Dk.46 Ahmet İlhan), Khalili, Zeki

GOLLER: Dk.8 Mbilla, Dk.20 Junior Fernandes, Dk.58, Dk.90 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk.65 Ahmet İlhan (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor) - Uğur, Khalili, Serdar, Zeki (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk.74 Tzavellas

Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta sahasında Gençlerbirliği\'ni 4-1 yendi.

8\'inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topa sahip olan N\'Sakala rakibinden sıyrılarak topu ceza sahasına yükseltti. Burada bulanan Vagner Love ise topu arka direğe aşırttı. Kale önünde topla buluşan Mbilla meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-0.

20\'nci dakikada orta sahada Emre Akbaba\'nın başlattığı Aytemiz Alanyaspor atağında Vagner Love ile duvar pası yapan Emre topu sol kanatta koşu yapan Junior Fernandes\'e gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes\'in rakip defansı çalımlayarak sokulduğu ceza sahasında yaptığı plase vuruşu kaleci Johannes Horf\'un solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-0.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58\'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba\'nın orta sahada 4 rakip oyuncusunun arasından ileri yaptığı asistte topla tek başına buluşan Vagner Love hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Johannes Hopf\'u da çalımlayan Vagner Love, topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

65\'inci dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Remy bu şuta uzanarak müdahale etti. Dönen topu Ahmet İlhan plaseyle kaleye gönderdi: 3-1.

74\'üncü dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahasına gönderilen topa Ahmet İlhan ile Tzavellas birlikte koşu yaptı. Tzavellas\'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler oyunu durdurarak Tzavellas\'a kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Pozisyonla ilgili hakem faul öncesi topun dışarı çıktığına işaret ederek aut kararı verdi.

90\'ıncı dakikada kaleci Remy\'in ceza sahasına kadar giden başlangıç vuruşunda topla buluşan Vagner Love kaleye sırtını çevirerek kontrol ettiği topu röveşata vuruşla kaleci Johannes Horf\'un üzerinde ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor\'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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