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Spor

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 2-0 (İLK YARI)

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) STAT: Bahçeşehir Okulları Arena HAKEMLER: Halil Umut Meler, Alparslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu  AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy, Efecan Karaca, Maniatis, Mbilla, Emre Akbaba, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Junior Fernandes, Ta

01 Ekim 2017 20:37

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
STAT: Bahçeşehir Okulları Arena
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Alparslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu 
AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy, Efecan Karaca, Maniatis, Mbilla, Emre Akbaba, N\'Sakala, Welinton, Tzavellas, Junior Fernandes, Taha, Vagner Love
GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Uğur, Palitsevich, Skekic, Luccas, Kamal Issah, Serdar, Tokelo Rantie, Skuletic, Khalili, Zeki 
GOLLER: Dk.9 Mbilla, Dk.20 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Khalili (Gençlerbirliği)
Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.
8\'inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topa sahip olan N\'Sakala rakibinden sıyrılarak topu ceza sahasına yükseltti. Burada bulanan Vagner Love ise topu arka direğe aşırttı. Kale önünde topla buluşan Mbilla meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
20\'nci dakikada orta sahada Emre Akbaba\'nın başlattığı Aytemiz Alanyaspor atağında Vagner Love ile duvar pası yapan Emre topu sol kanatta koşu yapan Junior Fernandes\'e gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes\'in rakip defansı çalımlayarak sokulduğu ceza sahasında yaptığı plase vuruşu kaleci Johannes Horf\'un solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-0.
Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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