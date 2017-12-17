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Spor

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Özçelik: "Gündemde hocayla ilgili herhangi bir şey yok"

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic'in görevine son verildiği iddialarıyla ilgili, "Aytemiz Alanyaspor yönetiminin gündeminde hocayla ilgili herhangi bir şey yok" dedi

17 Aralık 2017 16:26

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic\'in görevine son verildiği iddialarıyla ilgili, \"Aytemiz Alanyaspor yönetiminin gündeminde hocayla ilgili herhangi bir şey yok\" dedi. 
Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic\'in görevine son verildiği iddialarıyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu\'nun yurt dışında olduğunu belirten Fahri Özçelik, \"Başkanımız şu an yurt dışında. Hocamızdan da yönetime gelen böyle bir talep veya başvuru yok. Öyle bir konuşma da geçmedi aramızda. Öyle bir şey olursa değerlendirilir, fakat Aytemiz Alanyaspor yönetiminin gündeminde hocayla ilgili herhangi bir şey yok. Gelirse değerlendiririz\" diye konuştu.

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