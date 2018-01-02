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Spor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı: Fatih Terim ahlaksızca futbolcumu arattırıyor, ne haddine!

Hasan Çavuşoğlu: Vagner Love için Beşiktaş'tan teklif gelmedi

02 Ocak 2018 02:48

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un aşkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love hakkında konuşurken, “Beşiktaş’tan bir teklif gelmedi. Fikret Orman ile iyi bir dostluğumuz var. Emre Akbaba ve Vagner Love’ı satmayı düşünmüyoruz” dedi.

A Spor’da yayınlanan bir programa katılan Çavuşoğlu “Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in tercümanına Vagner Love’u arattırdığı söyleniyor. Vagner’i, bir tane kulübün tercümanı arıyor. Vagner Love’un yurt dışındaki menajeri, Türkiye’deki menajerine söylüyor bunu.  Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca’nın arattığını, Vagner’in Brezilya’daki menajeri, Türkiye’deki menajerine söylüyor. Fatih Terim bunu yapmadıysa çıkıp söylesin” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in konudan haberdar olmadığını düşündüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum.”yorumunda bulundu.

 

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