Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Göztepe maçında seyirci rekoru kırdık"

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, \"Göztepe maçında seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum\" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü oynadığı Göztepe maçında bugüne kadar oynadığı resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9000\'i buldu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür etti. Ligde kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, \"Son haftalarda seyirci sayımız giderek artıyor. Göztepe maçında da seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimiz puanları toplayacağız. Yeter ki aynı desteği vermeye devam edelim\" diye konuştu.

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