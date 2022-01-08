Aytemiz Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 | Maç sonucu

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Başakşehir arasındaki maç 1-1 sona erdi. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 1-1 sona erdi.

Alanyaspor maçtan bir gün önce 13 kişinin koronavirüs sonuçlarının pozitif çıktığını açıklarken; Başakşehir karşısında teknik direktör Francesco Farioli'nin yerine Daniele Cavallletto Akdeniz ekibinin başında sahaya çıktı. Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin yanısıra bir antrenür ile 7 futbolcuv e 4 personelin Kovid 19 testleri pozitif sonuçlanmıştı.

Bu şartlar altında Başakşehir'i konuk eden Aytemiz Alanyaspor, 14. dakikada Babacar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ömer Ali Şahiner, 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Emre Belözoğlu'nun gelişinin ardından ligdeki yükselişiyle dikkat çeken Başakşehir, 45. dakikada Caiçara'nın golüyle skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1 skorla gitti.

Alanyaspor ikinci yarıya iyi başlamasına karşın; 55'te Umut Güneş direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor, puanını 29 yaptı. Başakşehir ise puanını 34'e çıkardı.