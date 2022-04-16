Aytemiz Alanyaspor 1-3 Fraport TAV Antalyaspor (Maç sonucu)

Nuri Şahin yönetimindeki Frapor TAV Antalyaspor durdurulamıyor. Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 malup eden kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası Akdeniz derbisine sahne oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ettiği maçta gülen kırmızı-beyazlı ekip oldu: 1-3.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 17' Haji Wright ve 40', 58' Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Alanyaspor'un tek sayısını ise 78. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 11(8G,3B) haftaya Nuri Şahin'in ekibi ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti. Farioli'nin öğrencileri ise son 2 haftayı puansız kapattı.

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Fraport TAV Antalyaspor, lider Trabzonspor'dan sonra bu sezon üst üste 6 galibiyet alan ikinci takım oldu. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u 4-1 mağlup eden Antalyaspor, 34. haftada Kayserispor'u ağırlayacak.