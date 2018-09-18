Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 1-0

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Halis Özkaya (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Özgür Yankaya (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan (xxx) - Merih Demiral (xxxxx), Giorgos Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), N\'Sakala (xxx), Sackey (xxx), Maniatis (xxx) (Dk. 77 Taha xx), Ceyhun (xxx), Papiss Cisse (xxx), Efecan Karaca (xxx) (Dk. 77 Junior Fernandes xxx), Villafanez (xxx) (Dk. 86 Cenk Ahmet)

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak (xxx) - Zargo Toure (xxx), Mustafa Akbaş (xx), Pereira (xxx), Novak (xxx), Yusuf Yazıcı (xxx), Ogenyi Onazi (xx) (Dk. 81 Caleb Ekuban), Jose Sosa (xxx), Olcay Şahan (xxx) (Dk. 46 Abdülkadir xxx), Rodallega (xxx), Nwakaeme (xxx) (Dk. 64 Vahid Amiri xx)

GOL: Dk. 4 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: N’Sakala (Aytemiz Alanyaspor) - Yusuf Yazıcı, Onur Kıvrak (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, 4’üncü dakikada Merih\'in ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

4’üncü dakikada ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazanan Aytemiz Alanyaspor’da topun başına geçen Villafanez arka direğe ortaladı. Burada topa yükselen Merih Demiral’ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

11’inci dakikada gelişen Trabzonspor kontra atağında Sosa’nın ara pasında topla buluşan Rodallega, rakiplerini geçerek ceza sahasına sokuldu. Kalenin sağ çaprazına giren Rodallega buradan sert vurdu fakat kaleci Ufuk gole izin vermedi.

20’nci dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Trabzonspor’da topun başına geçen Olcay kalenin önüne ortaladı. Burada topa yükselen Nwakaeme’nin kafa vuruşu gol çizgisini geçti fakat karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya pozisyonun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

24’üncü dakikada Ceyhun, Efecan ve Villafanez üçlüsü birbirleriyle tek pas yaparak topu ceza sahasına taşıdı. Burada Efecan’ın topu önüne sürmesiyle gelişine şut çeken Villafanez’in vuruşunu kaleci Onur güçlükle kornere çeldi.

31’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor’un top kaybıyla atağa geçen Trabzonspor’da sağda Yusuf’un ortasında Rodallega’nın kafa vuruşunu kaleci Ufuk engelledi. Kaleciden dönen topu kontrol eden Olcay’ın sert vuruşu kaleci Ufuk’u geçti ancak Merih Demiral topu gol çizgisinden çevirerek, golü engelledi.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 1-0\'lık üstünlüğüyle sonlandı.

47’nci dakikada soldan gelişen Trabzonspor atağında Onazi’nin ortası rakip savunma oyuncularını geçerek ceza sahasına düştü. Buraya koşu yapan Pereira topa sahip olarak kalenin sağ çaprazından yaptığı plase vuruş kaleci Ufuk’u da geçerek az farkla auta gitti.

61’inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ceyhun\'un ortasında topla buluşan Cisse topu kale önüne kadar taşıyarak şutladı fakat top kaleci Onur’dan döndü. Seken topa Cisse vurdu fakat top yan ağlarda kaldı.

80’inci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N’Sakala’nın ara pasında topla buluşan Junior Fernandes, kaleye paralel koşu yaparak rakip savunma hattını çalımladı. Ceza sahasına sokulan Fernandes sert vurdu fakat top az farkla auta gitti.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

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