Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor maçının ardından iki takım teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmanın iki takım açısından da stratejik olduğunu belirterek, “Özellikle aradaki 3 puan farkını korumak çok önemliydi. Mağlup olsanız çok farklı şeyler düşünülürdü. Özellikle iç sahada kaybedip rakiple aynı puana gelmemiz sıkıntı yaşatırdı. İki takım da galibiyeti yakalayabilirdi. 1-0\'dan sonra 1-1 ve kaçırılan pozisyonlar derken güzel bir maç oldu. Şimdi çok önemli maçlar oynuyoruz. Tabii gönül isterdi ki bu maçı galip gelip 38 puanla ligi hemen bitirelim. Özellikle son 8-9 haftada aldığımız 15 puan var. Özellikle bu 1 puanın bize faydası olacak. Son 2 haftada herkes bunu görecek. Rakibimizi yanımıza yakınlaştırmadık. 3 puanda kaldık, 36 puanlı takımları yakaladık. Herkesin zorlu maçları var ve mağlup olmadan devam ediyoruz. Bu süreç 2 hafta daha devam edecek. İnşallah önümüzdeki hafta iyi bir skor alırız rakiplerimiz de bizi rahatlatır ve lig biter diye temenni ediyorum. Cezalarımız var 2-3 tane ama bu ligin sonunu dinlenir adamlarla oynamak fayda getirir diye düşünüyorum” dedi.

OSMANLISPOR CEPHESİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise şöyle dedi:

“Stres faktörü çok yüksek bir müsabakaya çıktık. Alanyaspor kendi sahasında oynuyor ve kazandığı zaman ligi bitiriyordu. 38 puanla rahatlayacak bir pozisyona gelecekti. Bizim açımızdan da rakibimizle oynadığımız için ikili averaja da bakılıyordu. Çünkü ilk maçımızı kazanmıştık. Öyle bir avantajımız var. Kazanmak istiyorduk, ilk pozisyonu da biz yakaladık. İlk pozisyonda direkten dönen topta kardeşimiz iyi bir vuruş yapsaydı 1-0 öne geçecek ve oyunun seyrini değiştirebilirdik. İlk yarı dengeli geçti. İkinci devre futbolcu kardeşlerim karakter gösterdi. Çok güzel bir golle oyuna döndük, üstünlüğü sağladık, pozisyonlar yakaladık ve kazanabilirdik. Maalesef kazanamadık 2 puan kaybettik. Öteki taraftan futbolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Bu baskı altında karakter göstermek kolay değil ve haftalarca bunu yapıyoruz. Önümüzde 2 hafta var. 6 puan var ve önümüzde zor ve ciddi görünen Beşiktaş maçı var ama futbolcularımızla bunu başarabileceğimize inanıyoruz ve elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Bu tarz müsabakalar kolay değil. 2 puanı özellikle ikinci devrede baktığımızda kaybettiğimizi düşünüyoruz ama önümüzde 2 maç ve 6 puan var. Maksimum puanları alarak ligde kalmak istiyoruz.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesut Bakkal\'ın açıklamaları

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