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Spor

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 2-3

Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA) STAT: Bahçeşehir Okulları  HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), İsmail Şencan (xx) AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Gassama (xx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Sackey (xx), Maniatis (xx) (Dk

22 Nisan 2018 00:09

Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları 
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), İsmail Şencan (xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Gassama (xx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Sackey (xx), Maniatis (xx) (Dk. 81 Taha), Villafanez (xx) (Dk. 81 Efecan), Emre Akbaba (xxx), Fernandes (xx), Douglas (xx) (Dk. 65 Cenk Ahmet xx)
GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx), Denayer (xx), Serdar (xx), Nagatomo (xx), Fernando (xx), Donk (xx), Rodrigues (xx) (Dk. 70 Sinan xx), Feghouli (xx) (Dk. 77 Eren Derdiyok), Belhanda (xx) (Dk. 66 Yasin x), Gomis (xxx)
GOLLER: Dk. 22 Fernandes, Dk. 60 (P) Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 5 Gomis, Dk. 17 Tzavellas (KK), Dk. 82 Sinan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Gassama, Sackey, Taha (Aytemiz Alanyaspor) - Serdar Aziz, Belhanda (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında, Alanya\'da oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Maçı Galatasaray 3-2 kazandı.
Alanyasporlu futbolcular sahaya \'Seni Unutmadık Şehit Ebe Zeynep Eser. Tüm Şehitlerimizin Ruhları Şad Olsun\' yazılı pankartla çıktı.

5\'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Gomis\'in pasıyla topla buluştu. Rodrigues, rakibini geçip ceza alanı dışından sert ve etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Haydar\'dan seken topu takip eden Gomis meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1. 
10\'uncu dakikada Nagatomo\'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues\'in dokunuşunda kaleci Haydar gole izin vermedi. Bu pozisyonda Alanyasporlu futbolseverler Nagatomo\'nun kaleci tarafından düşürüldüğünü iddia ederek penaltı bekledi. 
13\'üncü dakikada Emre Akbaba\'nın ara pasında Galatasaray ceza alanında topla buluşan Villafanez\'in yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
17\'nci dakikada orta alanda başlayan Galatasaray atağında Fernando\'nun pasında topla buluşan Mariano, ortasını sağ taraftan ceza alanına yaptı. Kale önüne gelen topta, araya girmeye çalışan Tzavellas\'ın dokunuşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor\'un ağlarına gitti: 0-2.
22\'nci dakikada orta alanda gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba\'nın pasında topla buluşan Fernandes rakiplerini çalımlarla geldiği ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Muslera\'nın solundan filelerle buluştu: 1-2.
43\'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanının ön tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına Belhanda geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli pasını müsait durumdaki Gomis\'e verdi. Gomis\'in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.
İlk yarı Galatasaray\'ın 2-1\'lik üstünlüğü ile geçildi.
53\'üncü dakikada Galatasaray yarı alanından atılan pasa hareketlenen Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Haydar gole izin vermedi. 
59\'uncu dakikada Galatasaray ceza alanının içinde yaşanılan pozisyonda Serdar Aziz\'in Douglas\'a yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını işaret etti.
60\'ıncı dakikada penaltı için topun başına geçen Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-2.
75\'inci dakikada Fernandes\'in pasında topla buluşan Villafanez\'n vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi. 
82\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Mariano pasını ceza alanına hareketlenen Sinan Gümüş\'e gönderdi. Kale önünde topla buluşan Sinan\'ın şık vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.
90+1\'inci dakikada Emre Akbaba\'nın kale önünde kafa vuruşunu kaleci Muslera parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. 
Maçın son saniyelerinde sahaya giren bir taraftarı jandarma saha dışına çıkardı.
Maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

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