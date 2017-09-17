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Spor

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Süleyman EKİN - Engin ANAK / ALANYA,(DHA) - SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kötü gidişe dur demek istiyor

17 Eylül 2017 23:02

Süleyman EKİN - Engin ANAK / ALANYA,(DHA) - SÜPER Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kötü gidişe dur demek istiyor.

Geçen hafta Medipol Başakşehir\'e sahasında 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Geride kalan 4 haftada Fenerbahçe 5 puan toplarken, Aytemiz Alanyaspor ise 4 puan elde edebildi. 2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası\'nda karşılaşan iki ekipten Fenerbahçe, tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor\'u deplasmanda 10-3 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birisine imza attı.

Geçen sezon Süper Lig\'e yükselen Alanyaspor, ligin 7. haftasında Kadıköy\'de Fenerbahçe\'ye konuk olmuştu. Antalya temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sürprize imza atmıştı. Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz yıl özelikle ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla dikkat çekti. İkinci yarıda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçen ve 1 topu direkten dönen Aytemiz Alanyaspor, ardından kendi kalesine attığı golle farkın 1\'e inmesini sağlamıştı. Bu golün ardından Fenerbahçe, Fernandao ve Aatif\'ın golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye\'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya ilgi fazlaydı. Yaklaşık 700 kişilik konuk taraftar tribünü doldu.

Alanyasporlu taraftarlar, Arakan\'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için tribünlere \'AraKAN ağlıyor\' yazılı pankart astı.

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