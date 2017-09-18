Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-4

Süleyman EKİN - Engin ANAK / ALANYA,(DHA) -

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx)- Berkan (xx)(Dk.61 Nskala xx), Birol (xx), Efecan (xx), M\'billa Etame (xx)(Dk.66 Chisamba x), Emre Akbaba (xxx), Tzavellas (xx), Junior Fernandes (xx), Taha (xx), Gassama (xx)(Dk.55 Welinton), Vagner Love (xxx)

FENERBAHÇE: Kameni (xx)- Hasan Ali (xx), Neustadter (xx), Neto (xx), Isla (xxx), Ozan (xx), Josef (xx), Valbuena (xxx), Giuliano (xx), Dirar (x)(Dk.32 Mehmet Ekici x)(Dk.78 Alper Potuk x), Janssen (xxx)(Dk.84 Soldado)

GOLLER: Dk.16 Janssen, Dk.45+2, 90+5 Valbuena, Dk.60 Gıuliano (pen.) (Fenerbahçe) - Dk.42 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Neto, Josef (Fenerbahçe)

SÜPER Lig\'in 5. haftasında Alanya\'da oynanan maçta Fenarbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yendi.

Alanyasporlu futbolcular sahaya, üzerinde Türk zabıtasının kuruluş yıldönümünü kutlayan \'191 Yaşında Hala Aynı Aşkla Milletimizin Hizmetindeyiz\' yazılı pankartla açıktı.

Maçtan önce, kısa süre önce vefat eden Fenerbahçe Asbaşkanlarından Hakan Dinçay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

14\'üncü dakikada Janssen\'in topuk pasıyla topla buluşan Gıuliano\'nun ceza alanı içinden şutu kalenin üzerinden auta gitti.

16\'ncı dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Valbuena\'nın kale önüne ortasında Josef topu kafa ile indirdi. Janssen\'in altıpas içinde vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

34\'üncü dakikada Valbuena\'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından kavisli sert şutunda kaleci Haydar kaleye giden topu çataldan kornere yumrukladı.

42\'nci dakikada kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olan Aytemiz Alanyaspor\'da Efecan topu Vagner Love\'la buluşturdu. Bu futbolcu ceza yayı içindeki Emre Akbaba\'ya şık bir pas gönderdi. Penaltı noktasından dönüp vuran Emre Akbaba skora eşitliği getirdi: 1-1.

45+2\'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Valbuena ile verkaça giren Isla topu tekrar Valbuena\'yla buluşturdu. Valbuena\'nın sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruş Fenerbahçe\'yi 2-1 öne geçirdi.

45+4\'üncü dakikada Hasan Ali\'nin kısa pasıyla topu önüne alan Janssen, ceza sahasına girmeden sert vurdu. Top üst direkten auta gitti.

İlk yarı Fenerbahçe\'nin 2-1\'lik üstünlüğü ile kapandı.

59\'uncu dakikada Fenerbahçeli Janssen ceza alanı içinde Tzavellas tarafından düşürülünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etti.

60\'ıncı dakikada Gıulıano\'nun penaltı vuruşunda top kaleci Haydar\'ın solundan ağlarla buluştu: 1-3.

73\'üncü dakikada Vagner Love ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Efecan sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı. Top uzak kale direğini sıyırarak auta gitti.

87\'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Birol\'un çabası sonrasında topu önünde bulan Junior Fernandes ceza sahasına girmeden vurdu. Top kaleci Kameni\'de kaldı.

90+5\'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Yerden penaltı noktası üzerindeki Valbuena\'yı gördü. Valbuena\'nın yaptığı düzgün vuruş skoru belirledi: 1-4.

Maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)