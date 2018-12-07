Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 15\'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş\'ı konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy\'un yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano, Tzavellas, Merih, N\'Sakala, Sackey, Ceyhun, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven

