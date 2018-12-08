Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş:  0-0

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Hakan Yemişken (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xx)- Fabrice N\'Sakala (xx), Giorgos Tzavellas (xx), Baiano (xx), Merih Demiral (xx), Isaac Sackey (xx), Ceyhun Gülselam (xx), Campos (xx) (Dk. 83 Villafanez), Efecan Karaca (xx) (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu), Junior Fernandes (xxx), Papiss Cisse (xxx) (90+1 Bobo)

Beşiktaş: Karius(xx)- Gökhan Gönül(xx) Necip (xx), Vida (xx), Adriano (xx), Medel (xx), Dorukhan (xx) (Dk. 82 Larin), Quaresma (xx), Adem Ljajic (xx), Mustafa Pektemek (xx) (Dk. 62 Vagner Love xx), Güven (xx) (Dk. 72 Oğuzhan xx)

SARI KARTLAR: Campos, Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor) - Güven, Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

4\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan\'ın pasında topla buluşan Campos, arka direkteki Fernandes\'i gördü. Fernandes\'in topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı ortada ortasına meşin yuvarlağa kimse dokunamadı.

12\'nci dakikada gelişen sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor Fernandes rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Dorukhan\'a çarpan top kornere gitti.

18\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Ljajic, gelişine vurdu fakat top az farkla auta gitti.

25\'inci dakikada sağ kanattan Quaresma\'nın pasında ceza sahasına sokulan Ljajic, çaprazdan vurdu ancak açıyı iyi kapatan Haydar topu kornere çeldi.

35\'inci dakikada gelişen ani atakta ceza sahası dışından çok sert vuran Dorukhan\'ın vuruşunu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

64\'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında, hızla ceza sahasına koşu yapan Fernandes sağ çaprazdan sert vurdu fakat Karius parmaklarının ucuyla çeldi. Dönen topu kontrol eden Efecan\'ın pasında Cisse, topa gelişine vurmak istedi ama siyah beyazlı savunma topu kornere çeldi.

66\'ncı dakika sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan\'ın ortasında Campos\'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

68\'inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Efecan, direkt kaleyi düşündü. Dar açıdan kaleye gönderen Efecan\'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

74\'üncü dakikada N\'Sakala\'nın pasıyla topla buluşan Cisse\'nin sol çaprazından kale önüne gönderdiği topu Vida kayarak kornere gönderdi.

80\'inci dakikada Beşiktaş kontratağında Quaresma hızla rakip sahaya kat etti. Ceza sahasına girmeden sol ayağıyla sert vuran Quaresma\'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

90+3\'üncü dakikada Nsakala ortaladı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Villafanez, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Topa iyi uzanan Karius mutlak golü önledi.

Mücadele 0-0\'lık skorla sona erdi.

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