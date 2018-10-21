Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: 0-1

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Esat Sancaktar (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx) - Baiano (xx)(Dk.85 Bobo), Merih(xxx), Tzavellas(xxx), N\'Sakala (xxx), Sackey (xxx), Ceyhun (xx)(Dk.46 Campos xxx), Maniatis (xx), Villafanez (xx)(Dk.46 Junior Fernandes xxx), Efecan (xxx), Cisse (x)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xxx), Celutska (xx), Angelo (xxx), Cissokho (xxx), Chico (xxx), Hakan (xxx), Yekta (xx)(Dk.72 Mevlüt xx), Doğukan (xx)(Dk.81 Serdar Özkan), Maicon (xxx), Doukara (xxx)(Dk.89 Zeki)

GOL: Dk.42 Doukara (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Cisse, Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) - Boffin, Yekta, Maicon (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında iki Antalya ekibi karşı karşıya geldi. Sahasında Antalyaspor\'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

2\'nci dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Sangane\'nin ara pasında topla buluşan Doğukan topu bekletmeden ceza sahasına koşu yapan Doukara\'ya pasladı. Topu kontrol eden Doukara\'nın plase vuruşunu kaleci Haydar kornere tokatladı.

18\'inci dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Cissokho\'un yerden ortasında kale önünde topla buluşan Doukara\'nın gelişine vuruşunu kaleci Haydar son anda kornere çeldi.

20\'nci dakikada Antalyaspor\'un korner vuruşunda Chico\'nun kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Hakan tamamlamak istedi. Yaşanan karambolda kaleci Haydar yine gole izin vermedi.

25\'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N\'Sakala, soldan bindirdi. Son çizgiye kadar inen N\'Sakala topu ceza alanında bekleyen Efecan\'a gönderdi. Topla buluşan Efecan şut şansı bulamayınca Antalyaspor defansı araya girerek topu kornere gönderdi.

26\'ncı dakikada Alanyaspor\'un kornerini kullanan Villafanez topu kale önüne yükseltti. Defanstan seken topa bir kez de Sackey kafayı vurdu ancak kaleci Boffin zamanında yükselerek kontrolü sağladı.

31\'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Baiano\'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan topu bekletmeden koşu yapan arkadaşı Cisse\'ye gönderdi. Gelişine plase vuruş yapan Cisse\'nin şutu direği yalayarak auta gitti.

42\'nci dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında hızla sol çizgiden rakip sahaya sokulan Maicon, ceza sahası hizasına geldiğinde topu 2 Alanyasporlu oyuncunun gerisinde koşan Doukara\'ya gönderdi. Kaleciyi de geçen topa Doukara sadece dokunarak filelere gönderdi: 0-1.

45+1\'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Doğukan\'ın pasında sol çizgide topla buluşan Maicon topu kontrol ederek ceza sahası sol çaprazına kadar getirdi. Burada topu durduran Maicon\'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Haydar\'ı da aşarak filelerle buluştu. Golün ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemlerinin kontrol etmesinin ardından pozisyonu ofsayt olarak değerlendirerek golü iptal etti.

Maçın ilk yarısı konuk takım Antalyaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

52\'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano sağdan bindirip ortasını yolladı. Tehlikeli gelen topa Boffin uçarak müdahale etti. Kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.

72\'nci dakikada gelişen pozisyon ardından Antalyaspor kalecisi Boffin ile Alanyasporlu Cisse tartıştı. Gerilen oyunu durduran maçın hakemi Mete Kalkavan, Cisse\'yi ikinci sarıdan kırmızı kartla soyunma odasına gönderirken, kaleci Boffin\'e de sarı kart gösterdi.

77\'nci dakikada soldan gelişen Alanyaspor kale önüne seken topu kontrol eden Maniatis, sağ köşeye plaseyi yolladı. Top az farkla auta gitti.

Karşılaşma Antalyaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sonlandı.

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