Aytaç Sulu'ya 5 bin euro ceza



Alman Futbol Federasyonu (DFB) Spor Mahkemesi, Almanya Federasyon Kupası maçında yaptığı hareket nedeniyle Darmstadtlı futbolcu Aytaç Sulu'ya 5 bin euro para cezası verdi.

Kararın gerekçesinde Sulu'nun yaptığı el hareketi “aşırı derecede sportmenlik dışı davranış” olarak tanımladı.

Salı akşamı Münih'te oynanan kupa 3'üncü tur karşılaşmasında Aytaç Sulu, takımı 1-0 yenik durumdayken sağ gözünün üzerine bir darbe almıştı. Kaşı açılan Sulu, Bayern Münih taraftarlarının kendisi aleyhine yaptığı tezahürata orta parmağını göstererek yanıt vermişti.

Olay sonrasında Bild gazetesine konuşan Sulu “Sonradan yaptığım şeyden dolayı üzüntü duydum, o sırada duygusal davrandım” demişti. Aytaç Sulu spor mahkemesinin verdiği karara itiraz etmedi.