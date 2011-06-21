Aytaç Durak'ın evine yapılan baskın bitti!

T24- İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, evindeki aramanın ardından yaptığı açıklamada ''Bugüne kadar benimle uğraşanlar, siyaseten mevta oldu'' dedi.













Evinde yaklaşık 5 saat boyunca arama yapılan Durak, aramanın bitmesinin ardından, apartmanın bahçesine inerek basın mensuplarına açıklama yaptı.

Durak, hayatı boyunca haramı ve helali gözettiğini, kul hakkının ne olduğunu çok iyi bildiğini ve boğazından hiçbir haram lokmanın geçmediğini belirterek, şunları söyledi:

''Bu son seçimde ve daha önceki seçimlerde de değişik partilerden aday oldum. Ben prensip sahibi adamım. Belediyede partilerin programlarından ziyade, kendi prensiplerim egemen oldu. 'Siyasi ayrıcalığı belediyeye sokmayacağım' sözüm belediyede asılı durur.

Görevden alındığımdan bu yana 15 aydır, 28'i mülkiye baş müfettişi olmak üzere 65 müfettiş araştırma yapıyor. Allah'a şükür yüz kızartıcı, beni mahcup edici bir iddia dahi yok ortada. Sadece dedikodu var. Dürüst olmasam, Adanalı beni tanımasa, seçer miydi? Türkiye'de belediyeciliğin en önde geleni benim. Türkiye Belediyeler Birliğinin başkanlığını en uzun süre yapan benim. Bugüne kadar benimle uğraşanlar siyaseten mevta oldu.

Bütün bunların sonucunda Başbakan kendi açısından haklı, 'aday olma' dedi. Ben de Adana'ya geldim, anket yaptım. Vatandaş da 'istediğin partiden aday ol' dedi. Ben de siyasilerle görüştüm, MHP ile anlaştık, oradan aday oldum ve seçimi kazandım. Affedersiniz, bu defa Başbakanı aldatanlar oldu. İkna edenler oldu, 'Seçimi Aytaç Durak'sız da kazanırız' diye. Kazanamadılar. Ne yapayım kabahat bende mi? Bir kabahat arıyorsanız, kabahat Adanalılarda.''





Hakkında açılan davalar





Bugüne kadar hakkında 5 tanesi belediye hizmetleriyle ilgili dava açılabildiğini belirten Durak, ''Bunlardan bir tanesi bir memur ataması davası. Çok enteresan. Bir tanesi, Çatalan İçme Suyu Şişeleme Fabrikasını yaptırmışız belediye olarak. Bunların hepsinin hesabını veririz. Bu 5 davanın dışında hiçbiri görevden alınmamı gerektiren dava değil. Seçim yasaklarına uymama hakkında dava var. Neymiş, seçimlerde şişe suyu dağıtmışım seçmenlere. Allah aşkına, bir yerde bizim adamlar dağıtmışlar, o da ıskarta şişeler. Hem de AK Partinin mitinginde dağıtıldı, benim mitinglerimde değil. Hakkımda bugüne kadar suç yok, sabıka yok, bundan sonra da Adanalıları mahcup etmeyeceğim'' diye konuştu.

Bağımsız aday olması halinde, 150 ile 200 bin arası oy alacağını, Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinin sahiplerinin kendisine söylediğini belirten Durak, şöyle devam etti:

''Sayın Mustafa Tuncel, hakkımdaki rüşvet kasetinde adı geçen adamlardan birisi. Rüşvet kasetini ihbar ettim, ne olduysa ondan sonra oldu. Belediye meclis üyelerinin bazılarının rüşvet pazarlığı yaptığı ihbarını alıyordum. Elime kaset geçti. Ne yapsaydım, gizlese miydim. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' mı deseydim. Her şeyin üzerine gittim. Bundan sonra da giderim. Bu kaseti ihbar ettim. Bu ihbardan sonra ayağa kalkıp nutuk atanlar, feveran edenler, basındaki şantajcıların yazıları oldu. Neticede ben de onları dava ettim.

Ben sadece Mustafa Tuncel'le ilgili 16 tane ceza davası açtım. Onun üçünden mahkum oldu, ayrı ayrı hapis cezası aldı. Bugün de iki davası var. Söz konusu 4. ve 5. davalardan bugün şu saatlerde hapis kararı çıkma ihtimali var.''

Durak daha sonra apartmana girerek evine gitti.

Bu arada, Özel Yetkili Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülşen'in de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu ve gizlilik kararı olduğu için henüz avukatlara da bilgi verilmediği öğrenildi.





