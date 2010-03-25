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Aytaç Durak'a 'seçim' soruşturması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, ''Seçim Kanunu'na muhalefet'' iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, ''Seçim Kanunu'na muhalefet'' iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.

Durak, bugün (25 Mart 2010) saat 14:30 sıralarında adliyeye gelerek, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yerel seçimden önceki süreçte, ''Seçim Kanunu'na muhalefet'' iddiasıyla hazırlanan rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

Durak, ifade sonrası adliyeden çıkarken yaptığı açıklamada, geliş nedeninin ''Seçim Kanunu'na muhalefet'' olduğunu söyledi.

Gazetecilerin adliyeye geliş nedenini de kendisinin bildiğini belirten Durak, "Ve o konuda da bir iki şey söylemek istiyorum. Benim hakkımda bugüne kadar yani 47 yıllık geçmişimle ilgili bir tek dahi yolsuzlukla ilgili, rüşvetle ilgili bir tek iftira ve itham yok. Ne var? Dedikodu var'' dedi.

Daha önce adliyeye gelerek başvuruda bulunduğunu anımsatan Durak, ''Burada bir kez daha söylüyorum. Hakkımda kim ne biliyorsa, sadece Adana'da değil Türkiye genelinde söylesin. Artık Türkiye geneline taşıdılar bu işi. Bu iftiracıların ben peşini bırakmayacağım, göreceksiniz'' diye konuştu.

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