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AYTAÇ DURAK'A DÖNÜŞ YOLU KAPANDI ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 17:56

-AYTAÇ DURAK'A DÖNÜŞ YOLU KAPANDI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Danıştay 8. Dairesi, görevden uzaklaştırılan Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın göreve iade talebini reddeden Adana 2.İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, hakkındaki ''yolsuzluk'' iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülen Durak'ı 28 Mart 2010'da açığa almıştı. Durak, göreve iadesi talebiyle Adana 2. İdare Mahkemesi'nde dava açmış, mahkeme talebi reddetmişti. Aytaç Durak, İdare Mahkemesi'nin red kararının bozulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Dosyayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin red kararını onadı.

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