Aytaç Durak serbest bırakıldı

T24 - Adana'da gözaltına alınan, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile 4 kişi serbest bırakıldı. Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel tutuklandı.



Adana'da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında İçişleri Bakanlığı kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile 4 kişi serbest bırakıldı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi mahkemeye çıkarılan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel, Orhan Alagöz, Ahmet Atma, Muhammet Şu, Murat Şu, Mehmet Salih Tulpar, Süleyman Tulpar, Yusuf Erbay, Orhan Yiğit ve Hacı Tepe tutuklandı. Aytaç Durak, Şakir O, Galip A, Mehmet Duran Y. ve Emin E. serbest bırakıldı.



Tutuklanan sanıkların cezaevine sevkleri sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Adliye dışında bekleyen sanık yakınları, sanıkların cezaevine götürülmek üzere bindirildikleri polis aracını yumrukladı.



Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edilenler arasında bulunan eski Genel Sekreter Hasan Gülşen ile Gani Ö, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştı.



Zanlıların, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, örgüte üye olma, örgüte yardımda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, darp, yağma, tefecilik, kamu kurumunu zarara uğratma, ihaleye fesat karıştırma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarını işledikleri iddia ediliyor.



Operasyonların, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Park ve Bahçeler ile ulaşım alanındaki çalışma ve ihalelerle ilgili olduğu, zanlılardan bazılarının evlerinde çok sayıda çek ve senet de bulunduğu ileri sürülmüştü.





