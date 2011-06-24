-AYTAÇ DURAK HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ ADANA (A.A) - 24.06.2011 - Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak ve Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel'in de bulunduğu 15 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 21 Haziran'da Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüce başlatılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve eski Genel Sekreter Hasan Gülşen'in de bulunduğu 16 zanlının Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınması tamamlandı. Bu arada, daha sonra avukatı ve korumalarıyla adliyeye gelen Aytaç Durak'ın da Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı. Cumhuriyet Savcısı, ifadelerin alınmasının ardından yaptığı inceleme sonucu, Aytaç Durak ve Mustafa Tuncel'in de aralarında bulunduğu 15 kişiyi, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Bu arada, Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edilenler arasında bulunan eski Genel Sekreter Hasan Gülşen ile Gani Ö'nün ise Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldığı öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 15 kişinin ifadelerini alınmaya başlandığı bildirildi.