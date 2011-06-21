-AYTAÇ DURAK DAVASINDA GÖREVSİZLİK ADANA (A.A) - 21.06.2011 - Adana'da, İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ve Başkan Vekili görevini yürüten Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında ''görevi kötüye kullanmak ve suça iştirak'' iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava dosyasına, sulh ceza mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, haklarında ''görevi kötüye kullanmak ve bu suça iştirak'' iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Aytaç Durak, Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Oktay Karakuş, Gökhan Durak, Metin Kurgun, Necmettin Uçar, Ergün Aydın Özfuruncu, Can Ceylan, Fehmi Kuzucu, Sadettin Memili, Gökhan İnsel, Mehmet Akif Özdemir, Oğuz Topaçoğlu, Nurettin Çelmeoğlu, Mehmet Acarlar ve Funda Şevik katılmazken bazı sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, daha önce davanın açıldığı Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesince verilen ''görevsizlik'' kararını okuyarak dosyaya ekledi. Hakim, Aytaç Durak'ın mazeret dilekçesi gönderdiği duruşmada, bazı sanık avukatlarını dinledikten sonra davanın suç vasfına göre görevsizlik kararı vererek, dosyanın yeniden asliye ceza mahkemesine ve aynı zamanda 2. Sulh Ceza Mahkemesi ve 10. Asliye Ceza mahkemesi arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığının çözümü için görevli nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Aytaç Durak'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Mart 2010 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından meclis üyeleri arasında yapılan seçimle vekaleten başkanlık görevine getirilen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın, 14 Mayıs 2010 tarihinde yaptığı ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihlal, zimmet, zimmete sebebiyet verme ve irtikap'' iddialarına ilişkin suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. Aytaç Durak, oğlu Gökhan Durak ve Büyükşehir Başkan Vekili görevini sürdüren Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 23 kişi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili soruşturmada, Cumhuriyet Savcılığı, ''Suç işlemek için örgüt kurma, zimmet, irtikap'' iddialarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına, aynı zamanda haklarında suç duyurusunda bulunulan 7 kişiyle ilgili de kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Cumhuriyet Savcılığının, ''Görevi kötüye kullanmak ve bu suça iştirak'' iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesince ''görevsizlik'' kararı verilerek geri iade edilmesinin ardından, Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.