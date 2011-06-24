-AYTAÇ DURAK ADLİYEDE ADANA (A.A) - 24.06.2011 - Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 zanlının cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı. Alınan Bilgiye göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının soruşturması üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve eski Genel Sekreter Hasan Gülşen ile Şakir O, Orhan A, Hacı T, Galip A, Gani Ö, Ahmet A, Mehmet Duran Y, Murat Ş, Muhammet Ç, Mehmet Salih T, Süleyman T, Yusuf E, Orhan Y. ve Emin E'nin Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alındı. Zanlılardan Mustafa Tuncel'in iddialara yönelik suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bu arada diğer zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından Aytaç Durak da adliyeye geldi. Durak, adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, bu olayın kendisi ve belediye ile ilgisinin bulunduğunu belirterek, ''Mustafa Tuncel'in iddiaları bütün Türkiye gündemine taşındı. Hatta benim görevden alınmanın ana nedenlerinden birisi oldu. Tuncel'in bu iddialarının ucunu ve başını araştırmak adliyenin görevi'' dedi. Durak, Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine de, ''Eksik kalırsa tekrar arayabiliriz' demişlerdi'' diye konuştu.