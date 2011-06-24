T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYTAÇ DURAK ADLİYEDE ADANA (A.A)

24 Haziran 2011 22:00

-AYTAÇ DURAK ADLİYEDE ADANA (A.A) - 24.06.2011 - Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 zanlının cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı. Alınan Bilgiye göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının soruşturması üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve eski Genel Sekreter Hasan Gülşen ile Şakir O, Orhan A, Hacı T, Galip A, Gani Ö, Ahmet A, Mehmet Duran Y, Murat Ş, Muhammet Ç, Mehmet Salih T, Süleyman T, Yusuf E, Orhan Y. ve Emin E'nin Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alındı.  Zanlılardan Mustafa Tuncel'in iddialara yönelik suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bu arada diğer zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından Aytaç Durak da adliyeye geldi.  Durak, adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, bu olayın kendisi ve belediye ile ilgisinin bulunduğunu belirterek, ''Mustafa Tuncel'in iddiaları bütün Türkiye gündemine taşındı. Hatta benim görevden alınmanın ana nedenlerinden birisi oldu. Tuncel'in bu iddialarının ucunu ve başını araştırmak adliyenin görevi'' dedi. Durak, Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine de, ''Eksik kalırsa tekrar arayabiliriz' demişlerdi'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24