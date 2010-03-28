AYTAÇ DURAK AÇIĞA ALINDI

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ı açığa aldı. Aytaç Durak ise karara tepkili, "Burası dağ başı değil, muz cumhuriyeti değil, padişahlık ve krallıkla idare edilmiyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak hakkındaki iddiaları araştırmak üzere görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri'nin başlatılan soruşturmaya devam ettikleri bildirildi.

Durak'ın, ''Yürütülen soruşturmanın selameti açısından'' İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından açığa alındığı öğrenildi.

Adana Valisi İlhan Atış, ''Adana Büyükşehir Belediye Başkan Aytaç Durak'ın, bakanlık onayı ile görevinden uzaklaştırıldığını'' belirtti.

Durak: Burası muz cumhuriyeti değil

Atış, bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile geldiği Karataş ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Uygulama Oteli'nde yaptığı açıklamada, ''Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, bugün itibariyle, 28.03.2010 tarih ve 9434 sayılı Bakanlık onayıyla görevinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Adaletin tecellisi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için İçişleri Bakanlığı bu tedbiri almıştır'' dedi.Aytaç Durak ise bakanlık kararına tepki gösterdi. Durak, "Burası dağ başı değil, muz cumhuriyeti değil, padişahlık ve krallıkla idare edilmiyoruz" dedi.Durak, görevden alınma kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "seçimlerde hevesleri kursağında kalanların önce bazı yandaş medyayla kamuoyu oluşturup halk önündeki itibarını daha da zedeleyebilmek için bu son çirkinliğe başvurduklarını" öne sürdü.Adana halkının kendisini iyi tanıdığını, 47 yıllık bürokrasi, piyasa ve belediye hizmetleri içerisinde tek bir kara leke olmadığını belirten Durak, şunları kaydetti:"Sadece benim değil, diğer aile fertlerimin de geçmişi çok parlaktır. Adanalı bunu bilir. Adanalı bu çirkin iftiracıların karşısında dimdik duran Aytaç Durak'ın, her zamankinden daha çok yanımdadır. 14 aydır belediyemde ve iş yerlerimde müfettiş eksik olmadı. Adliyeye intikal eden bir tek suç yok. Bugünden sonra da bulamayacaklar. Çünkü hayatım boyunca gizleyeceğim işi yapmadım, yaptığım işi de gizlemedim.' Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğü varsa iftiracılar, her zaman olduğu gibi hukuktan gerekli cevabı alacaklardır. Bugüne kadar şerefimle yaşadım. Bugünden sonra da tersine ben bu iftiracıların yakasını bırakmayacağım."Bu arada, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü yetkilileri, bakanlığın "görevden uzaklaştırma" kararını tebliğ etmek üzere Durak'ın, Metro Sokağı, Mithat Saraçoğlu Caddesi'ndeki evine geldiler.