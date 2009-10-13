Aysun tesettürü attı, filelere koştu

Yaklaşık 1 yıl önce tesettüre gireceğini söyleyerek ani bir kararla voleybolu bırakan Aysun Özbek, Eczacıbaşı ile sözleşme imzaladı.



Evlenen ve 3 aylık bir bebeği olan Aysun Kalkan Ayhan, geçen yıl kararıyla ilgili olarak, "Kapanmadım ama kapanabilirim de.. Hacca gitmek istiyorum" demişti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Vakıfbank Güneş Sigorta'da oynarken ani bir kararla örtüneceğini söyleyerek voleybolu bırakarak tetettüre giren Aysun Özbek, Eczacıbaşı Zentiva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki milli voleybolcu yaptığı sporu bırakma kararı aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır örtünmeyi düşünüyordum. Medyanın yeniymiş gibi vermesi yanlış. İnançlarıma saygı duyulmasını istiyorum" demişti. Aysun Kalkan o günlerde Zaman Gazetesi'ne yaptığı röportajda şunları söylemişti: Ben uzun yıllardır namazımı kılan bir insanım. Dinî ibadetlerimi elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Örtünmeye gelince, ilerleyen süreç içerisinde örtünmeyi düşünüyorum. Bu düşüncem ise birden oluşmadı. Uzun zamandan bu yana şu anki düşüncelere sahibim. Tutup da bunu yeniymiş gibi vermenin anlamı yok. Herkesin aldığım kararlara saygı duymasını istiyorum. Ben nasıl birilerine karışmıyorsam bana da karışılmamasını bekliyorum. Sonuçta örtünme ve dinî inançlarımız ülkemizin örf ve âdetlerinde yer etmiş.



İşte Eczacıbaşı Zentiva Kulübü'nden yapılan açıklama



Eczacıbaşı Zentiva, Türk bayan voleybolunun en başarılı orta oyuncularından Aysun Kalkan Ayhan´ı kadrosuna kattı. 1977 İstanbul doğumlu olan Aysun Kalkan Ayhan bir sene aradan sonra voleybola, Eczacıbaşı Zentiva ile döndü.



Voleybol kariyerinde dört Türkiye Şampiyonluğu, bir Avrupa Top Teams Şampiyonluğu ve bir Avrupa Challenge Cup Şampiyonluğu yaşayan, Avrupa Challenge Cup’ta şampiyonanın "En Değerli Sporcusu" seçilen Aysun Kalkan Ayhan, 2003 yılında Avrupa ikinciliği elde eden ve 2005 Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olan Milli Takım’ın ilk yedisinde yer aldı. 1,83 boyundaki Aysun Kalkan Ayhan, birçok kez de “En İyi Blokör” seçildi.



Aysun Ayhan’ın kadroya katılmasıyla, daha da güçlendiklerini belirten Eczacıbaşı Zentiva Teknik Direktörü Guieseppe Cuccarini, ligde ve Avrupa’daki zirve hedeflerine daha emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.



Voleybolu çok özlediğini ifade eden Aysun Kalkan Ayhan, Eczacıbaşı gibi büyük bir kulübün formasıyla yeniden sahalara dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.