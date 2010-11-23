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AYSUN KAYACI, POLİSTE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2010 18:54

-AYSUN KAYACI, POLİSTE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Manken ve oyuncu Aysun Kayacı, yürütülen bir soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla poliste ifade verdi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Kayacı, burada yaklaşık 2 saat kaldı.  Yürütülen bir soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenilen Kayacı, avukatıyla birlikte emniyetten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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