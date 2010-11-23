-AYSUN KAYACI, POLİSTE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Manken ve oyuncu Aysun Kayacı, yürütülen bir soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla poliste ifade verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Kayacı, burada yaklaşık 2 saat kaldı. Yürütülen bir soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenilen Kayacı, avukatıyla birlikte emniyetten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.