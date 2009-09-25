Aysun Kaptan: Korsanların sabrı taşıyor!

Korsanlar tarafından kaçırılan Horizon-1 gemisinin kaptanı Aysun Akbay'ın babası Özgür Akbay: Sıkıntı ile gemidekilerin morallerinin bozuk olduğunu söyledi.

Aden Körfezi’nde korsanlar tarafından alıkonulan Horizon-1 isimli kuru yük gemisinin 4. kaptanı Aysun Akbay’ın babası Özgür Akbay, telefonla görüştükleri kızlarının, sıkıntı ile gemidekilerin moralinin bozuk olduğunu ifade ettiğini bildirdi. Akbay, yaptığı açıklamada korsanların gemideki personele 15-20 günde bir ailesiyle telefonla görüşme izni verdiğini, kızı Aysun ile en son Ramazan Bayramı’nda görüştüklerini kaydetti.

Akbay, 8 Temmuz’dan bu yana sıkıntılı günler yaşadıklarını, bayramda üzüntülerinin daha da arttığını belirtti.Özgür Akbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar bayramda sevdikleriyle birlikte olmayı arzular. Bu durum yaşanmadan önce bir arada olamasak da iyi olduğunu bilmek bize yetiyordu. Bayramda Aysun’la kucaklaşmayı çok istedim. Bu bayram gelip elimi öpemedi. Annesi için çok zor bir bayram oldu. Artık sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Yüksek tansiyon problemi vardı, daha da sıklaştı. 15- 20 günde bir aramasına izin veriyorlar. Aysun geminin telefonundan bayramda aradı. Sesi ilk zamanlardaki gibi değildi. Sıkıntı ile gemidekilerinin morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Korsanların 2 milyon dolar istediğini ancak, şirketin 1.5 milyon dolar verdiğini, bu nedenle anlaşamadıklarını anlattı. Yiyecek içeceklerini korsanların temin ettiğini, artık kamaralarına göndermeyip herkesi bir arada tuttuklarını bildirdi."

Daha önceki konuşmalarda Aysun’un daha rahat olduğunu, son konuşmasında sesinde endişe sezdiğini ifade eden Akbay "Bugüne kadar dememişti ama en son görüşmemizde ’Korsanların sabrının taştığını’ söyledi. Endişelenmeye başlamışlar. ’Şimdiye kadar zarar vermediler ama bundan sonra da vermeyeceklerinin garantisi yok. Korkuyoruz’ dedi. Bu konuşma beni üzdü" diye konuştu. Daha önceki gemi kaçırma olaylarında istenilen rakamların bilindiğini anlatan Baba Akbay "Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. 2 milyon ile 1.5 milyon yakın rakamlar. Başka bir şans olsa keşke. Operasyon şansı da yok. Bir an önce bu iş bitirilmeli" dedi