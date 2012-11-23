Aysever'in 'cemaat' sorusu YÖK Başkanı'nı kızdırdı

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, Enver Aysever'in ''Cemaatçi misiniz?'' sorusuna kızdı.

CNN Türk'te ekrana gelen 'Aykırı Sorular'da Enver Aysever'in konuğu YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya idi. Aralık 2011’de Yusuf Ziya Özcan’ın görev süresinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Gül tarafından YÖK Başkanlığı’na atanan Çetinsaya, aradan geçen zamanda YÖK’ün yapısını değiştirmede sarf ettiği gayretleri anlattı.

'Cemaat mensubu musunuz?'

Programın sonlarına doğru Enver Aysever, "Hocam bu soruyu sormamış olmak istemiyorum" diye söze başladı ve konuyu yargı ile emniyetteki "cemaatçi yapılanma" iddialarına getirerek açık açık sordu: ''Siz bir cemaat mensubu musunuz?''

‘Soru ayıplı’

Soru bitince gülümseyen Çetinsaya ise Enver Aysever’in hatırlatması üzerine bir dönem Zaman Gazetesi'ne yazılar gönderdiğini kabul etti. Ancak bunun cemaatle ilgili olmadığının altını çizdi.

Çetinsaya, Enver Aysever’in sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu soruyu zul addediyorum. Kariyerim ortada, kişiliğim ortada. Bu soru öyle bir soru ki. Dindar mısınız gibi bir soru. Ayıplı bir soru."