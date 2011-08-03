-AYŞENUR SEZGÜN SERBEST BIRAKILDI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Ayşenur Sezgün, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sezgün'ün, cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Mustafa Bölükbaşı'nın savcılık sorgusuna başlandı.