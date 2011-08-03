-AYŞENUR SEZGÜN İFADE VERMEYE DEVAM EDECEK ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Ayşenur Sezgün, savcılık ifadesine devam edilmek üzere adliyeye getirildi. Sezgün, dün akşam saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na getirilmiş ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından yaklaşık 1,5 saat sorgulanmıştı. Ayşenur Sezgün, sorgusuna ara verilmesinin ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.