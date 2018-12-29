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Ayşen Gruda'nın tedavisi solunum cihazı desteğiyle sürüyor

Sanatçı, mide kanaması şikâyetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma alınmıştı

29 Aralık 2018 20:50

Sanatçı Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteğiyle devam ediyor.

Mide kanaması şikâyetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma alınan oyuncu Ayşen Gruda'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Derindere Hastanesi'nden yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtilerek, "Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

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