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Ayşen Gruda'dan "Kimse baskı altında değil" diyen Hülya Koçyiğit'e: Daha ne yapsınlar, kamçıyla mı dövsünler?

"Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın"

24 Şubat 2018 16:43

Türkiye sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda, ülkedeki ‘baskı ortamı’ için “Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür” diyen meslektaşı Hülya Koçyiğit’e tepki gösterdi. Gruda, “Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler bizi?” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çok başarılı bulduğunu söyleyen Koçyiğit, Türkiye’de söylendiği kadar baskı olduğunu düşünmediğini savunmuştu. Koçyiğit, şöyle devam etmişti: 

“Bundan daha açık bir toplum görmedim ben. Bir kere böylesine bir iletişim çağında yaşarken, sosyal medya hayatımızın bu kadar içindeyken kim kendini baskı altında hissedebilir ki? Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar.”

‘Bu laflar hiç hoş değil’

Posta’dan Oya Çınar’a konuşan Ayşen Gruda’ya Koçyiğit’in sözleri hatırlatıldı. Gruda şöyle yanıt verdi: 

“Sevgili Hülya, daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler bizi? Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın. Kendisine teşekkür ederiz bu pek engin düşüncelerini bizimle paylaştığı için. Ama bunları lütfen kendine saklasın. Çok seveni var, eski bir sanatçı. Bu laflar hiç hoş değil. Benim çok tuhafıma gitti.”

İyi bir şey yapılıyorsa alkışlamayı ‘bileceğini’ ama sanatçı olarak kendi işinin muhalefet olduğunu aktaran Gruda, “Beni eleştirenler de her zaman başımın tacıdır. Bir yerde herkes beni alkışlıyorsa, hiç eleştirmiyorsa oradan hemen kaçarım. ‘Sen yeter ki ol. Çıkıp şurada dursan bile olur’ diyenden korkarım. Allah muhafaza, gerçek zannederim. Bakın iyi bir muhalefet partimiz yok diye ne durumdayız! Güçlü bir muhalefet partimiz olsa her şey farklı olabilirdi” diye konuştu.

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