Ayseli Göksoy: Çevik Bir'e 'artık bir şeyler yapın' dedim

T24 - Eski DYP Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy, 28 Şubat muhtırası öncesi dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e "Artık bir şeyler yapın" dediğini belirterek, Refah Partisililer'in kendisine "Lahika" ismini taktıklarını söyledi.

Taraf gazetesinden Faruk Aktaş'ın "Bana derler Lahika" başlığıyla yayımlanan (24 Şubat 2012) söyleşisi şöyle:



Bana derler Lahika

Türkiye demokrasi tarihine post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat muhtırasının 15. yıl dönümü yaklaşırken, bu döneme ilişkin tartışmalar da yoğunlaşıyor. 28 Şubat öncesinde “askerin telkinleriyle partilerinden istifa edip Refah-Yol Hükümeti’nin dağılmasını sağlamakla” suçlanan milletvekilleri arasında ismi geçen eski DYP Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy, askerden bu yönde kendisine bir telkin gelmediğini, aksine kendisinin dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’e gidip, “Artık bir şeyler yapın” dediğini söyledi.

Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci’nin dün piyasaya çıkan “Belgeleriyle 28 Şubat’ın Çözülen Kodları” adlı kitapta, “Genelkurmay Harekât Başkanlığı Psikolojik Harekât Dairesi Faaliyetleri” başlıklı belgede çarpıcı bir iddia yer aldı. Belgeye göre “DYP milletvekillerinin istifa ettirilerek Refah-Yol hükümetinin düşürülmesi en önemli faaliyet” olarak gösterildi ve şöyle dendi: “Söz konusu dairenin geçtiğimiz yıl en önemli faaliyeti Genelkurmay’a yakın görülen bazı Doğruyol Partili milletvekillerinin partilerinden istifa etmesinin sağlanması ve Refah-Yol hükümetinin düşürülmesiydi. Bu konuda milletvekillerine ‘Paşamızın selamı var, mümkünse istifanızı istiyorlar’ demek yeterliydi. Ayseli Göksoy, bunlardan birisi, halen Genelkurmay ile ortak hareket ediyor. Çeşitli konuları Çevik Bir’e soruyor. Psikolojik Harekât Dairesi de istenen hazırlığı yapıyor.”



Koalisyona karşı çıktım

28 Şubat 1997 öncesinde DYP’den istifa eden Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy, o dönem yaşananlarla ilgili Taraf ’a önemli açıklamalarda bulundu.

Başından beri Refah Partisi ile koalisyon kurulmasına karşı olduğunu ve bu konuda Tansu Çiller ile tartıştığını ifade eden Göksoy, şunları söyledi: “Tansu Hanım Mesut Bey ile koalisyon kurdu. Ancak ne yazık ki bu koalisyon üç ayda bitti. Sonrasında Refah Partisi ile koalisyon gündeme geldi. Ben Tansu Hanım’a ‘Birleşmeye karşıyım’ dedim. Tansu Hanım, ‘Bizimle kalın’ diye ısrar etti. Ben de ‘Eğer bugün buralardaysam bu Atatürk sayesindedir. Bu insanlar her gün Atatürk’e küfrediyor. Siz önüme kokmuş et koyuyorsunuz, yiyin diyorsunuz. Bunu yesek de nasıl hazmedeceğiz’ dedim. Birleşme olmasına karşın sonuna kadar mücadele ettim. Ben Türk Kadınlar Birliği Başkanı’ydım.”



Arınç orduyu şikâyet etti

Koalisyonun dağılması öncesinde TBMM heyeti olarak ABD’ye resmî bir ziyarette bulunduklarını anlatan Göksoy, bu ziyaret sırasında heyette Refah Partisi’nin Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın da olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz, ABD’deki bu ziyaretimiz sırasında bazı üst düzey askerî yetkililerle görüştük. Bülent Arınç, Türk askerini ABD’li askerî yetkililere şikâyet etti. ‘Bizim asker cuntacı, partimizi kapatmaya çalışıyorlar’ dedi. ABD’li askerî yetkililer de Arınç’a hak verdi, ona ‘okey’ diyorlardı. Tepki gösterip ‘Asker kapatmıyor, yargı kapatıyor’ dedim. Onlarla sürekli kavga ettim. Bana Lahika ismini takmışlardı.”



ABD dönüşü Çevik Bir’e gittim

Partisinden istifa etmesiyle ilgili askerden kendisine yönelik herhangi bir talep veya telkin gelmediğini ifade eden Göksoy, ABD dönüşünde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile görüştüğünü şöyle anlattı: “Bülent Arınç’ın bizim askerimizi ABD’li askerî yetkililere şikayet etmesine çok sinirlendim. Dönüşte randevu aldım. Gidip Çevik Paşa ile görüştüm. Orada yaşananları aktardım. ABD’li askerî yetkililer de onları destekliyor dedim. Bu böyle gitmez artık bir şeyler yapın dedim. Çevik Paşa, biz bunları biliyoruz ancak bunlar bizim dışımızda işler dedi. Ben Karadayı Paşa’yı da çok seviyordum. Askerî yetkililerimizden istifa etmem yönünde bana herhangi bir söz gelmedi. Zaten sonra yaşananları biliyorsunuz. Sokaklarda tencere-tava eylemleri yapıldı. Olaylar aldı başını gitti, olanlar oldu.”